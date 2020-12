Italia, Mancini: “Ora all’estero c’è una percezione diversa del nostro calcio”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Adesso all’estero hanno una percezione diversa del nostro modo di giocare. Dopo 70-80 anni nei quali andavamo all’estero per giocare in difesa e contropiede, si sono accorti di come siamo cambiati. Certo, Belgio e Francia sono ancora avanti, ma la percezione che hanno da fuori è che siamo molto forti. Final Four? Sarà un bello spettacolo, ci saranno partite emozionanti e spettacolari”.

SUGLI STADI VUOTI – "Spero che i tifosi tornino già per gli Europei, o meglio ancora per le qualificazioni di marzo. Lo sport senza spettatori è un'altra cosa".