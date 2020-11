Gravina: “La Nazionale sta dando un segnale di speranza. Mancini? Il contratto non è un problema”

MILANO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport facendo i complimenti a Roberto Mancini per i risultati che sta ottenendo con la Nazionale: “Mancini è stato bravo a creare tanto in poco tempo. La serenità è stata fondamentale, i giocatori si divertono quando giocano a calcio. Questo è il merito più grande che voglio riconoscere a Roberto e a tutti quelli che lavorano con lui. Il contratto? È un falso problema. Mancini ama l’Italia e questi ragazzi. Deciderà lui con la consapevolezza di aver fatto già un grande lavoro. La Nazionale sta dando un messaggio di grande entusiasmo e speranza al nostro Paese, in una fase molto difficile”.