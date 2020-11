Italia-Polonia, Belotti: “Siamo una famiglia, dedichiamo la vittoria a tutti gli italiani”

MILANO – Andrea Belotti, centravanti del Torino e dell’Italia, si è espresso sulla vittoria per 2-0 contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni riferite da Sky Sport: “Ci siamo ritrovati in una situazione complicata, con tante defezioni. Più i giorni passavano e più i giocatori andavano via. Ma l’Italia nei momenti di difficoltà esce sempre fuori e l’abbiamo dimostrato ancora una volta. Siamo stati superiori sotto tutti i punti di vista. Siamo una famiglia. All’interno di questa squadra si è creato uno spirito di grande unione. Sicuramente dedichiamo questa vittoria a Mancini e a tutti gli italiani, visto il momento che stiamo vivendo”.