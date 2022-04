Malagò sull’eliminazione azzurra: Siamo dispiaciuti ma compatti”

Il presidente del CONI ha parlato al termine della Giunta odierna sulla non partecipazione azzurra al Mondiale 2022 in Qatar.

"Avevamo una squadra che ha vinto l'Europeo e ora non va al Mondiale, siamo dispiaciuti ma compatti. Gravina ha raccontato un crono programma interessante. Ha incontrato tutte le componenti compreso Casini, il quale ha chiesto un incontro con me e con la FIGC per fissare le date di recupero di partite che sono andate un po' per le lunghe. Su questo ci sarà un tavolo tecnico specifico. Il suo mandato ha riscontrato una forte condivisione elettorale. In questo momento è indispensabile tenere compatta la squadra proprio perché stiamo vivendo un momento complesso. Bisogna fare degli sforzi e qualche passo indietro ed evitare conflittualità tra i membri interni, come per esempio tra la Lega A e la Federazione. Se ci sono interessi contrapposti non ci sono le possibilità per sistemare le cose, non ci sono soluzioni strutturali".