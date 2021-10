Italia-Belgio | Nations League: le probabili formazioni della Finalina

Torna in campo domani l'Italia di Mancini, che affronterà il Belgio nella finale 3° e 4° posto della Nations League: le probabili formazioni

Torna in campo la nazionale di Roberto Mancini, dopo la sconfitta con la Spagna a San Siro. Torna in campo contro il Belgio, a Torino, per la Finalina dell'Uefa Nations League, che assegnerà il 3° e il 4° posto. Torna in campo a pochi mesi dalla sfida di Euro 2020 conclusa con la vittoria degli Azzurri. Calcio d'inizio previsto per le 15:00. Francia e Spagna, invece, si contenderanno il titolo in serata a San Siro. Non dovrebbe cambiare modulo Roberto Mancini, nonostante la partita persa contro gli uomini di Luis Enrique, si affiderà ancora al 4-3-3. Mancherà sicuramente anche Calabria, per infortunio. Davanti a Donnarumma, spazio ancora a Di Lorenzo ed Emerson sugli esterni, non cambia i terzini ma i centrali il commissario tecnico: Acerbi e Chiellini dovrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo confermati Barella e Jorginho, Locatelli invece dovrebbe prendere il posto di Verratti. In attacco Raspadori giocherà al centro, ai suoi lati uno tra Insigne e Chiesa a sinistra, mentre a destra spazio a Berardi.