Milan, Colombo convocato dall’Italia Under 21

MILANO – Con la larghissima vittoria ottenuta ieri ai danni del Lussemburgo, l’Italia Under 21 ha conquistato la qualificazione alla seconda fase dell’Europeo. Mercoledì pomeriggio, a Pisa, andrà in scena l’ultima sfida del girone, in programma contro la Svezia. Per l’occasione, il CT Paolo Nicolato ha deciso di convocare anche l’attaccante del Milan Lorenzo Colombo. Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Monza), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari), Emanuel Vignato (Bologna).