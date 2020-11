Italia, Evani: “Questo è un gruppo speciale”

MILANO – Con la vittoria per 2-0 ai danni della Polonia, l’Italia ha consolidato il primo posto nel Girone A di Nations League. Alberico Evani, che ha nuovamente sostituito Roberto Mancini in panchina, ha elogiato il gruppo azzurro con alcune dichiarazioni riportate da Sky Sport: “Questi ragazzi sono speciali. Nella cultura italiana c’è l’unione nei momenti di difficoltà: avevo chiesto proprio questo ai giocatori, che sono stati straordinari. Abbiamo mostrato quei principi di gioco che stiamo provando da due anni e siamo stati premiati. Ho sentito Mancini nell’intervallo e già era molto contento, ha detto che avremmo meritato qualche gol in più. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, ma lo sviluppo del gioco è stato buono. Ci sono tantissimi giocatori bravi, poi questi giovani stanno facendo esperienza e giocano come fossero veterani”.