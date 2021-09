Italia – Bulgaria, Mancini: “Pareggio sull’unico errore, con la Svizzera sarà diverso”

Le parole del ct Roberto Mancini al termine di Italia-Bulgaria

Al termine della gara pareggiata dall'Italia contro la Bulgaria, è intervenuto in conferenza stampa il ct degli Azzurri Roberto Mancini. Queste le sue parole: "Chiesa ha fatto benissimo, ma può fare ancora di più. Sul contropiede Florenzi è scivolato. E' stata l'unica azione concessa e abbiamo subito il pareggio. Se giochiamo come nel secondo tempo, con la Svizzera vinceremo. Ora recuperiamo le forze per domenica. Devo capire come stanno fisicamente i calciatori. Il gol subito oggi è stato un caso, ma può succedere quando attacchi tanto come noi".