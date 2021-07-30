Napoli Calcio | Bargiggia chiarisce: "Via per 25 milioni? Ho verificato"
Il noto giornalista esperto di calciomercato ha fatto chiarezza su una voce trapelata in queste ultime ore: ecco le sue parole
Il noto giornalista esperto di calciomercato ha fatto chiarezza su una voce trapelata in queste ultime ore: ecco le sue parole
La squadra di Spalletti si gode il momento magico, ma non è tutto oro ciò che luccica: arrivano voci che preoccupano i tifosi
Il Napoli espugna anche il Franchi e rimane a punteggio pieno, ennesima prova di forza degli azzurri che ora sognano lo scudetto
Buongiorno tifosi azzurri, nella raffica di oggi vi riportiamo gli ultimi aggiornamenti in vista di Firenze e delle nuove voci di mercato
Arriva l'annuncio che mitiga la speranza dei tifosi partenopei, dopo la bella notizia di ieri, oggi una semi smentita
Brutta sconfitta casalinga per i partenopei contro lo Spartak Mosca, i tifosi del Napoli ce l'hanno in particolare con qualcuno
Giornata ricca questa per il Napoli fra la partita di Europa League, pranzi importantissimi e tante voci di mercato
Gli ultimi aggiornamenti sulle vicende di casa Napoli nella raffica azzurra del 29 settembre 2021: buona lettura!
In casa Napoli tutto sta filando liscio, ma ci sono alcune pecche all'interno del club che andrebbero sistemate
Il Manchester City guarda in casa partenopea, nel mirino uno dei protagonisti di questo avvio di stagione strepitoso del Napoli
Napoli primo in solitaria a punteggio pieno, la dirigenza sogna in grande e si prepara già al mercato di gennaio
Il mister toscano tanto bene sta facendo fino ad ora con il club partenopeo, ma dovrà fare presto i conti con un "problema" inevitabile
Gli ottimi risultati fin qui ottenuto da Luciano Spalletti hanno riacceso l'entusiasmo anche in società: grosse novità in vista?
Spalletti è alle prese con qualche problema di formazione di troppo, ma avrebbe in mente un'idea per risolvere tutto
Il club partenopeo non ha fatto fuoco e fiamme nell'ultimo mercato, ma a gennaio potrebbe arrivare un ottimo profilo
Il calciomercato è appena terminato, ma in casa Napoli già trapelano nuove indiscrezioni per il prossimo futuro
Il Napoli ha praticamente chiuso con il club nerazzurro per l'arrivo di centrocampista, per la soddisfazione di Spalletti
Alfredo Pedullà rivela che il Napoli si starebbe muovendo con solerzia per regalare a Spalletti un centrocampista di alto livello
E' innegabile che i partenopei siano stati quasi immobili sul mercato fino ad ora, ma potrebbero riscattarsi con un super colpo
Il mercato dei partenopei deve ancora decollare, il ds degli azzurri deve decisamente cambiare passo in questi ultimi giorni
Il ds dei partenopei cambia obiettivo e prova a strappare a Simone Inzaghi uno dei suoi calciatori: i dettagli
Proprio in queste ore sono arrivate conferme su una delle vicende che sta monopolizzando il mercato del Napoli
Tiene banco in casa Napoli il rinnovo di Insigne, ma non c'è stato alcun incontro con la proprietà e dal mercato arrivano nuove indicazioni
Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista dopo l'infortunio di Diego Demme, ecco le ultime notizie di calciomercato sugli azzurri
Non si vuole fermare fermare il PSG in questa sessione di mercato, Messi è vicinissimo, ma i francesi puntano anche un giocatore del Napoli
Le ultime indiscrezioni di mercato vedono il club di De Laurentiis vicino ad un calciatore del Villareal: i dettagli
Giuntoli non si è rassegnato, c'è un obiettivo di mercato che non è mai realmente uscito dai radar partenopei
Continua a tener banco in casa Napoli il futuro di Kalidou Koulibaly, anche se Spalletti non ha nessuna intenzione di privarsene
Il Napoli deve fronteggiare un fuoriprogramma di mercato. Mino Raiola è al lavoro per portare a Spalletti il prescelto
Mercato dei partenopei ancora bloccato, serve prima operare qualche cessione. Il primo a lasciare la Campania potrebbe essere un attaccante