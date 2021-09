Napoli Calcio | Non si perde tempo, è già pronta un’offerta irrinunciabile

Ieri alle ore 20 si è chiusa ufficialmente la campagna acquisti estiva. Sono state tante le operazioni che hanno sconvolto il nostro campionato, soprattutto in uscita. Ma non dimentichiamoci che fra pochi mesi ne potrebbero ancora accadere delle belle.

Il Napoli non ha fatto molto in questo mercato, portando a casa i soli Juan Jesus dalla Roma e Anguissa in prestito dal Fulham. Di certo non dei colpi clamorosi, ma Spalletti si è comunque detto soddisfatto per la permanenza di tutti i big.