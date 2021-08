Napoli Calcio – L’occasione bussa alla porta, ma Giuntoli tentenna

Il Napoli lavora con pazienza sul mercato in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti ha fatto precise richieste al patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Lo stesso tecnico di Certaldo è conscio però delle difficoltà del periodo. Ma la sensazione è che quel che si deve fare, alla fine si farà. Principalmente occorrono un terzino sinistro e un centrocampista centrale in grado di conferire alla squadra la giusta fisicità e dinamicità. Ciò che emerge dagli ambienti vicini al club partenopeo è che qualcosa si sta per muovere. Nelle ultime ore infatti è stato proposto al Napoli un calciatore svincolato >>>