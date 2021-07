Napoli Calcio – L’attacco azzurro può sbloccare i primi acquisti

Un mercato caratterizzato dalle cessioni. Il Napoli sembra essere immobile in questa sessione estiva di compravendite, eppure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è all'opera, parla con agenti e intermediari. A stretto contatto con i suoi osservatori, esamina le relazioni dei talent scout, pronto ad accontentare le richieste di Luciano Spalletti appena sarà possibile. Servono rinforzi al club partenopeo che ha dei buchi in rosa e se per la fascia sinistra arrivano buone notizie da Ghoulam, i test fisici dell'esterno regalano sorrisi e il peggio sembra essere alle spalle.

In mezzo al campo, invece, non si può dire la stessa cosa. Bakayoko è tornato al Chelsea, serviva una pedina in quel ruolo, ma l'infortunio e la conseguente operazione chirurgica di Diego Demme hanno complicato tantissimo le cose. Urge un innesto in quella zona di campo e alla società azzurra sono stati accostati tantissimi nomi. Da Zakaria a Vecino, passando per Berge Thorsby. Tutte possibili operazioni per il momento congelate, ma una mano potrebbe darla l'attacco<<<