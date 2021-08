Napoli Calcio – Nuova idea per la fascia mancina, chiusura a un passo

1 di 2

Nome nuovo per il Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Non è un mistero, né tantomeno è stato svelato un segreto. Ne ha parlato anche il nuovo allenatore del club partenopeo: Luciano Spalletti. Il tecnico vorrebbe riabbracciare Emerson Palmieri, lo ha confermato anche ai giornalisti, lo ha cercato nelle scorse settimane, ne hanno parlato per telefono e il giocatore sarebbe felice di tornare in Serie A e di ritrovare il tecnico toscano dopo l'avventura alla Roma. La trattativa per il laterale con il Chelsea però non si sblocca.

Gli inglesi vorrebbero monetizzare, vista anche l'offerta monstre fatta per strappare Lukaku alla Beneamata, ma il Napoli in questo momento non può accontentare i Blues, che non hanno aperto alla possibilità legata al prestito dell'italo-brasiliano. Cristiano Giuntoli ha quindi deciso di cambiare obiettivo, secondo quanto riportato da As, in Spagna, e confermato da Sky Sport in Italia>>>

