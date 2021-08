Napoli calcio – Finalmente il centrocampista, arriva in prestito secco

Il Napoli cerca un centrocampista, praticamente dall'inizio della sessione estiva di mercato. Bakayoko è tornato al Chelsea e per quanto gli azzurri sarebbero disposti a riavere in rosa il francese, arrivare ad un accordo in questo momento è davvero difficile.

Questo perché Milan e Chelsea sembrano essere davvero vicino all'accordo per un nuovo prestito in rossonero. Addirittura il calciatore sarebbe atteso in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche, una pista che quindi è praticamente sfumata. In tutto questo va anche ricordato l'infortunio e la conseguente operazione chirurgica di Diego Demme.