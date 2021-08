Napoli Calcio – Infortunio Zielinski, ADL accelera per il sostituto

Non arrivano buone notizie per il Napoli. Dopo l'espulsione di Osimhen per condotta violenta, Luciano Spalletti ha dovuto rinunciare anche a Piotr Zielinski. In questo caso però il polacco è uscito dal terreno di gioco per un problema di natura fisica. Il centrocampista azzurro si è dovuto arrendere al dolore dopo uno scontro di gioco abbastanza duro. Naturalmente maggiori certezze ci saranno dopo tutti gli esami del caso che verranno effettuati nella giornata di oggi. Questo però costringe il Napoli a cautelarsi e a tornare prepotentemente sul mercato.Ecco il nome che potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti! >>>