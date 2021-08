Napoli Calcio – Bloccato il sostituto di Insigne, ora che si fa?

Non si può non parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne, in una sessione di mercato estiva complicata come questa. Il caso legato al capitano del Napoli pesa come un macigno e tiene ulteriormente in apprensione i tifosi azzurri. Si pensava che nel ritiro di Castel Di Sangro potesse andare in scena almeno il primo incontro tra le parti, prima fase di disgelo tra De Laurentiis e il giocatore, ma così non è stato e non sarà. Si perché il presidente ha salutato tutti e ha lasciato il ritiro della squadra allenata da Luciano Spalletti, e chi pensava potesse esserci il primo meeting è rimasto a bocca asciutta.