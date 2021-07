Napoli Calcio – Il prezzo è alto, ma Spalletti non smette di pensarci

E' un mercato particolare quello del Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis sembra essere immobile. Eppure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino diversi obiettivi. Calciatori in grado di rinforzare la fascia destra in primis, ormai orfana di Elseid Hysaj. Non solo un terzino, ma anche un centrocampista è nei pensieri della società partenopea.