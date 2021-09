Napoli Calcio | Insigne gasato, intanto Spalletti “reclama” tre stelle

Napoli schiacciasassi in campionato, dove il solo Milan sembra in grado di tenere il passo. Senza troppi stravolgimenti sul mercato, Spalletti è riuscito a compattare una squadra che ha nelle sue file campioni degni di questo nome.

Ora però serve uno slancio anche in Europa League, dopo il pareggio in rimonta sul difficile campo del Leicester. Il Mister e il Capitano del Napoli hanno fatto il punto sugli avversari di giovedì, predicando tanta concentrazione.

Nella raffica di oggi vi riportiamo tutti gli aggiornamenti su cosa bolle in pentola in casa Napoli, tante notizie, di mercato e non. Partiamo subito con la prima<<<