Napoli Calcio – Il Dream Team punta un big azzurro: le ultime

Il Paris Saint-Germain è il grande protagonista di questa sessione estiva di mercato. I francesi stanno per accogliere Leo Messi, dopo la rottura tra l'argentino e il Barcellona. Un colpo incredibile e a dire il vero del tutto inaspettato. Come ha detto lo stesso calciatore non voleva andarsene, lasciare il club blaugrana, a differenza dell'anno scorso quando chiese la cessione. Alla fine fine la Pulce restò, quest'anno invece l'addio. La ciliegina sulla torta di una campagna acquisti clamorosa, probabilmente storica, perché il club francese ha forse allestito, almeno su carta, la squadra più forte di tutti i tempi.

Oltre a Messi, che non è però ancora ufficiale ma siamo ai dettagli, all'ombra della Tour Eiffel sono arrivati Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi e Ramos. Tutti colpi a parametro zero, ma dalle commissioni agli agenti ricchissime, tranne l'esterno destro ex Inter per il quale sono stati spesi 68 milioni di euro. Non sembra però volersi fermare qui il club francese, le ultime notizie di mercato portano a Napoli<<<