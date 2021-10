Napoli Calcio – Sky Sport cancella le illusioni: “Offerta inaccettabile”

La batosta di Europa League con lo Spartak Mosca ha lasciato l'amaro in bocca i tifosi del Napoli, costretti a sperare nelle prossime gare in dei risultati diversi.

La situazione è dura, ma non impossibile da raddrizzare. A guidare il gruppo C per ora c'è il Legia Varsavia. Proprio il doppio scontro con i polacchi sarà decisivo per il passaggio del turno degli azzurri.