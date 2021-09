Napoli Calcio – ADL si muove per gennaio, profilo molto ambito nel mirino

Una questione all'ordine del giorno però riguarda il caso portieri. Se dovessero davvero essere indisponibili, entrambi infortunati, sia Meret che il nazionale colombiano Ospina, il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di tesserare il 38enne svincolato Antonio Mirante. È un tesseramento che, a liste chiuse, potrebbe avvenire solo in un modo: per fare spazio a Mirante dovrebbe essere spostato fuori elenco uno come Ghoulam, già escluso dalla lista dei prescelti per l’Europa League. Ma di certo la questione non può chiudersi così.Il Napoli guarda infatti al futuro e avrebbe già individuato un portiere dal sicuro affidamento per l'avvenire<<<