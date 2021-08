Napoli Calcio – Decisione presa, si vira su un altro nome

Il Napoli deve trovare un centrocampista sul mercato. Gli azzurri stanno cullando l'idea di riportare all'ombra del Vesuvio Tiemoue Bakayoko, che nell'ultima stagione ha giocato proprio con i partenopei. Finito il campionato però il francese ha fatto ritorno al Chelsea, ma con i Blues non sembrano esserci possibilità di trovare spazio. Lo sa anche il giocatore che vorrebbe tornare in Serie A. Campionato che apprezza molto viste le sue avventure sia con il Milan, che come detto con il Napoli. Difficile però trattare con gli inglesi, che vorrebbero cederlo a titolo definitivo e per il suo cartellino chiedono 20 milioni di euro.E proprio per questo Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino un altro calciatore, secondo quanto riporta Tuttosport<<<