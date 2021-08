Napoli Calcio – Giuntoli bussa a casa Marotta: ecco cosa sappiamo

Il Napoli cerca un centrocampista, praticamente dall'inizio della sessione estiva di mercato. Bakayoko è tornato al Chelsea e per quanto gli azzurri sarebbero disposti a riavere in rosa il francese, arrivare ad un accordo con il Chelsea è davvero difficile. In primis per le richieste degli inglesi, che trattano solo la cessione a titolo definitivo e a 20 milioni di euro. E poi c'è la concorrenza. Ci pensa il Diavolo, lo vuole la Vecchia Signora e si è inserito il Lione. Una trattativa complicatissima. In tutto questo va anche ricordato l'infortunio e la conseguente operazione chirurgica di Diego Demme. Spalletti ha chiesto rinforzi, lo ha confermato anche ai giornalisti, si aspetta qualche mossa dalla società e potrebbe essere accontentato molto presto<<<