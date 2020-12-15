Milan, compleanno Ibra: lo svedese ringrazia la società con un tweet
Grande festa a Milanello per Zlatan, lo svedese ha ringraziato il Milan su twitter, i tifosi felici lo hanno tempestato di auguri.
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Ecco i post che hanno pubblicato i rossoneri sui propri canali social per augurare a Ibrahimovic tanti auguri
Ecco il post di Zlatan Ibrahimovic pubblicato sui suoi profili social dopo la vittoria del Milan contro la Lazio
Ecco la bellissima rete di Alessandro Florenzi e il report della seduta odierna del Milan in vista del match contro la Lazio
Ecco il post di Junior Messias con il quale il Crotone. suo ex club. Con gli squali il brasiliano ha vissuto due stagioni che lo hanno portato al Milan
Ecco il lungo messaggio di addio di Jens Petter Hauge pubblicato sui social
Ecco il messaggio di condoglianze del Milan per la perdita dell'ex rossonero Billy Costacurta
Ecco il video in cui l'ex Milan Ronaldinho firma la maglietta di una tifosa
Esattamente un anno dopo il suo arrivo al Milan, Giorgia Spinelli lascia il club rossonero. Ecco la lettera di addio
Ecco il post di Zlatan Ibrahimovic
Ecco il post di Hakan Calhanoglu con il quale saluta e ringrazia il Milan
Ecco i post di Fikayo Tomori dopo l'annuncio della sua permanenza a Milano e sul Chelsea, il club che lo ha lanciato nel calcio
Davide Calabria è stato uno dei migliori giocatori della stagione del Milan. Il ragazzo su Instagram freme di tornare in campo
Ecco l'indizio social
Il Milan vince all'ultimo con la Lazio e arrivano anche le reazioni social dei calciatori rossoneri. Ecco i post dei giocatori
Il Milan sui suoi profili social ha celebrato la vittoria della Supercoppa Italiana, contro la Juventus a Doha, nel 2016. Ecco il post
Il Milan sui suoi profili social si schierato ancora una volta contro il razzismo. Ecco il post della società meneghina
Il Milan sui suoi profili social ha caricato un nuovo video, con le migliori giocate di Theo Hernandez contro il Parma. Ecco il post
Il Milan sui suoi profili social ha caricato le foto del sopralluogo dei calciatori rossoneri al Mapei Stadium, a pochi minuti dalla gara con il Sassuolo
Il Milan, sui suoi profili social, ha caricato un video con un precedente contro il Sassuolo. Avversario dei rossoneri nella gara di oggi pomeriggio
Il Milan, sui suoi profili social, ha caricato un estratto dell'intervista di Davide Calabria a MilanTv. Ecco il video postato dai rossoneri
Il presidente dello spogliatoio rossonero compie 24 anni e il Milan lo celebra sui suoi profili social. Ecco il post per Franck Kessie
La calciatrice del Milan Femminile compie oggi 28 anni, ecco il post con cui i rossoneri l'hanno celebrata sui social
Il Milan sui suoi profili social ha voluto celebrare l'ultima partita di Ronaldinho in rossonero, andata in scena oggi, dieci anni fa
Il Milan Femminile dei record di Maurizio Ganz è tornato ad allenarsi. Ecco le foto tratte dai social rossoneri, della sessione odierna
Il Milan sui suoi profili social ha voluto celebrare la conquista della Coppa Intercontinentale, andata in scena oggi 31 anni fa, grazie alla rete di Evani
Anche la Lega Serie A ha celebrato sui suoi profili social il Milan, in occasione dei 121 anni della società rossonera. Ecco il post
Ecco il messaggio, tratto da social, che il presidente Scaroni ha dedicato al Milan, e a ogni suoi tifosi, per i 121 anni della società rossonera
Il Milan sui suoi profili social ha voluto celebrare il suo allenatore, Stefano Pioli, per il 'Gazzetta Sport Award' ricevuto, come tecnico dell'anno
Il Milan sui suoi profili social ha voluto celebrare Zlatan Ibrahimovic e il premio vinto ieri dallo svedese, il 'Gazzetta Sport Award'