La Spinelli saluta il Milan: “Indossare questa maglia è stato un onore”

Esattamente un anno dopo il suo arrivo al Milan, Giorgia Spinelli lascia il club rossonero. Ecco la lettera di addio

Vorrei dirti tante cosa ma non so da dove iniziare!

Ricordo il giorno che sono arrivata come se fosse oggi, è passato solo un anno, ma sembra molto di più, con te ho vissuto momenti difficili, esperienze stupende, giornate uniche e ho conosciuto persone speciali che rimarranno per sempre nel mio cuore!

Sono sempre scesa in campo dando il 100% per te, perché un club prestigioso merita questo! Anche quando le cose non andavano per il verso giusto non ho mai mollato e mi sono fatta trovare pronta nel momento del bisogno!