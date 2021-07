Lutto per Costacurta. Il messaggio del Milan

Ecco il messaggio di condoglianze del Milan per la perdita dell'ex rossonero Billy Costacurta

Una giornata nera per il mondo rossonero. L'ex difensore rossonero Billy Costacurta ha perso la madre Margherita. Il Milan, tramite un post su Twitter, ha condiviso le proprie condoglianze per la perdita: "Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita". Il post completo: