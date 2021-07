Ronaldinho sempre protagonista: firma la maglia della tifosa

Ecco il video in cui l'ex Milan Ronaldinho firma la maglietta di una tifosa

Redazione Il Milanista

Il 15 luglio 2008 Silvio Berlusconi e Adriano Galliani regalarono ai tifosi rossonero Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto a tutti come Ronaldinho. Il brasiliano arrivò dal Barcellona per 21 milioni di euro più bonus. Una cifra importante per quello che è stato uno degli regali che la vecchia proprietà fece ai propri tifosi.

In tre anni e mezzo a San Siro Dinho regalò magie, fino al trasferimento al Flamengo a gennaio del 2011. Un addio annunciato dallo stesso fantasista prima dell'apertura del mercato invernale. Nei sette anni successivi l'ex Barcellona e PSG cambiò molte squadre fino al ritiro al suo ritiro datato 16 gennaio 2018: Atletico Mineiro, Querétaro, Fluminense.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo Ronaldinho è stato protagonista di molte disavventure (purtroppo) anche con la legge. L'ex campione del Mondo, appena un anno fa fu arrestato per ben due volte in Paraguay. La prima volta Dinho attraversò il confine tra Brasile e Paraguay con un passaporto falso. La seconda, invece, avvenne poco dopo il suo rilascio e fu giudicato il 6 marzo 2020, insieme al fratello manager, Roberto de Assis Moreira, colpevole di riciclaggio e, per questa accusa, fu recluso nel carcere di Asuncion. Durante la prigionia Ronaldinho si divertì con partite di calcio con i detenuti e le foto fecero il giro del mondo. Ad aprile dello stesso anno il brasiliano fu mandato agli arresti domiciliari in un hotel di Asuncion.

Ronaldinho e la firma alla maglia della tifosa

Ronaldinho in questi giorni è in tour a Israele insieme al suo fratello, come documentato dallo stesso brasiliano sul proprio profilo Instagram, dove l'ex Milan è sempre molto attivo.

Dinho, nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, continua ad avere un grande fascino e a raccogliere molti tifosi e tifose. Nella giornata di oggi la pagina Facebook "Chiamarsi Bomber" ha condiviso un video in cui il classe 1980, in evidente imbarazzo, firma una maglietta indossata da una ragazza. E la faccia del brasiliano è tutta da ridere: