SOCIAL – Ibrahimovic: “1 anno con me e hai capito come si vince. Prego.”

Ecco il post di Zlatan Ibrahimovic

Redazione Il Milanista

"1 anno con me e hai già capito come si vince. Prego", così Zlatan Ibrahimovic sul proprio profilo Instagram. Un messaggio, ironico, rivolto a Gianluigi Donnarumma. L'ex rossonero è stato postato sulle storie dello svedese mentre bacia la coppa vinta ieri sera

La storia di Zlatan Ibrahimovic su Donnarumma

Un messaggio molto ironico da parte dello svedese rivolto al giovane portiere protagonista grandi parate durante Euro 2020, competizione saltata da Zlatan Ibrahimovic per l'infortunio al ginocchio per il quale è stato operato, in artroscopia, il 12 giugno a Roma.

Al suo ritorno in campo però a difendere la porta del Milan il Dio di Milano non troverà più Gigio Donnarumma, bensì Mike Maignan.

Gigio, come è ben noto, non ha trovato l'intesa con la dirigenza del Fondo Elliott per rinnovare il suo contratto, scaduto a giungo 2021. Il Milan ha ritenuto fuori luogo e troppo esosa la richiesta presentata dal suo agente, Mino Raiola, da 12 milioni a stagione.

La trattativa, durata quasi un anno, non è stata mai vicino alla (tanto attesa) bianca nonostante il club di via Aldo Rossi abbia alzato più volte la propria offerta senza però trovare interesse da parte dell'entourage del ragazzo.

Gigio, tra pochi giorni, passerà ufficialmente al Paris Saint Germain, il club che ha accontentato le richieste economiche di Mino Raiola. E proprio il PSG dell'emiro è diventato grande grazie all'arrivo dal Milan sotto la Tour Eiffel di Zlatan Ibrahimovic. Con lui i transalpini si sono imposti in maniera costante in Francia, senza però riuscire a vincere in Europa.

E il dominio in Ligue 1 è stato interrotto in questa stagione da Lille, altro club finito (per un breve periodo di tempo) sotto la gestione del Fondo Elliott. E tra i protagonisti della vittoria del LOSC c'era Mike Maignan, nuovo estremo difensore del Milan ed ex compagno di Ibrahimovic al PSG.