SOCIAL – Calhanoglu saluta il Milan: “Grazie di tutto”

Ecco il post di Hakan Calhanoglu con il quale saluta e ringrazia il Milan

Alla fine Hakan Calhanoglu non ha rinnovato il suo contratto del Milan . La forbice tra l'offerta del Milan, 4 milioni di euro, e la richiesta del suo entourage da 5 milioni, era troppo ampia. Maldini e Massara, ma anche il Fondo Elliott, erano stati chiari: il tempo degli stipendi folli dell'era Berlusconi è finito. E l'avevano dimostrato a fine campionato già con Donnarumma e la richiesta di Mino Raiola da 12 milioni.

Quel che ha fatto male però è il passaggio dell'ex Bayer Leverkusen ai cugini dell'Inter. Marotta e Ausilio hanno accontentato la richiesta di 5 milioni di Gordon Stipic. E' importante segnalare come abbia influito anche la volontà del turco, protagonista di un Europeo sottotono, di restare a Milano. Il club di viale della Liberazione, al quale Calhanoglu è stato offerto (è bene ricordarlo), oltre ai tanti problemi economici che sta affrontando (per i quali Antonio Conte se ne è andato) ha dovuto pensare anche come sostituire Cristian Eriksen a seguito dei problemi cardiaci. Problemi che potrebbero allontanarlo, nelle migliori delle ipotesi dalla Serie A, e nelle peggiori dal calcio giocato.