Calabria sui social : “Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione”

Redazione Il Milanista

Davide Calabria è stato una delle più belle e dolci sorprese di questa stagione, culminata con il ritorno in Champions, del Milan. Il terzino classe '95 ha avuto il merito di imporsi nelle gerarchie di Stefano Pioli che, a inizio avventura, non puntava sul ragazzo cresciuto nel vivaio di Milanello.

Non è un segreto che l'ex tecnico di Parma, Inter, Lazio e Fiorentina puntasse di più su Andrea Conti, ma i continui infortuni dell'ex Atalanta, hanno portato il tecnico del Milan a dare fiducia al numero 2 del Milan. Una vera e propria escalation di Davide Calabria che ha saputo confermarsi a livelli importanti alzando, partita dopo partita, i propri standard.

Ed è strano pensare e ricordare che a febbraio 2020, prima della pandemia Covid, il ragazzo, da alcune testate, era stato per partente in estate: complice anche delle stories su Instagram il giorno dopo la disfatta contro l'Atalanta, che i tifosi non avevano perdonato. L'accusa del tifo era quella di non tenerci davvero al Milan e alla maglia. Calabria si difese affermando: "Avrei forse dovuto rimanere in un angolo a rimuginare?". E la cessione sembrava sempre più vicina: e nel girone d'andata, prima dello stop, aveva giocato appena 2 partite, complice anche l'infortunio alla caviglia.

E per fortuna che è rimasto perché Calabria è il giocatore che, in stagione, ha avuto dei numeri incredibili: maggior numeri di contrasti tentati (3.8 per 90 minuti, aggiustati per possesso), il miglior giocatore per tackle effettuati riusciti 64%. Ma nonostante questi numeri il terzino è rimasto escluso dalla lista dei convocati dagli europei con Mancini che gli ha preferito Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo.

Tra i motivi della mancata convocazione del rossonero certamente ha influito anche l'ernia inguinale (per la quale è stato già operato) che, nel finale della stagione, aveva influenzato le ultime partite del classe '96. Oggi Calabriasul proprio profilo Instagram ha postato un video della sua annata in rossonero e il commento: "Che bella stagione. Non vedo l'ora di iniziare la prossima".