SOCIAL – Messias: “Crotone, grazie di tutto: mi sono sentito a casa”

Ecco il post di Junior Messias con il quale il Crotone. suo ex club. Con gli squali il brasiliano ha vissuto due stagioni che lo hanno portato al Milan

Appena una settimana il Milan ha chiuso il mercato prendendo, quasi sul gong finale, Junior Messias dal Crotone. Un acquisto che servirà a Pioli per avere un'opzione in più sulla trequarti e anche sugli esterni.

Il brasiliano è arrivato in prestito dal club calabrese, retrocesso in Serie B dopo la scorsa stagione, come si evince dal comunicato del club rossonero: