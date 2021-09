SOCIAL – Gol sotto l’incrocio di Florenzi: “Sembravo Ibrahimovic”

Ecco la bellissima rete di Alessandro Florenzi e il report della seduta odierna del Milan in vista del match contro la Lazio

Domenica pomeriggio, alle ore 18.o0, i rossoneri affronteranno per la terza giornata di campionato la Lazio di Maurizio Sarri, che nella giornata di oggi hanno presentato il neo acquisto Mattia Zaccagni arrivato nell'ultimo giorno di mercato dall'Hellas Verona. Ecco il report della seduta odierna

Rossoneri in campo in vista del ritorno della Serie A dopo la sosta

Penultimo allenamento, questa mattina a Milanello, in preparazione del prossimo incontro di campionato Milan – Lazio in programma domenica 12 settembre a San Siro alle ore 18. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.