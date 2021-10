Milan, compleanno Ibra: lo svedese ringrazia la società con un tweet

Grande festa a Milanello per Zlatan, lo svedese ha ringraziato il Milan su twitter, i tifosi felici lo hanno tempestato di auguri.

Non si sono fatti attendere i ringraziamenti di Zlatan, che commosso ha pubblicato su Twitter una foto riportante la sua torta in bella mostra e lui stesso attorniato da tutta la sua famiglia rossonera, con Pioli , Maldini e Massara in primo piano .

"Una vera foto di squadra, il Club che festeggia il suo Campione , grazie @Ibra_official e tanti auguri, la gloria ti aspetta vinci ancora, come nessuno come solo tu. Buon Compleanno!!!"

"We are ac Milan we are family"