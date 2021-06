Tomori: “Rossonero dal primo giorno a Milano. Chelsea? Grazie!”

Ecco i post di Fikayo Tomori dopo l'annuncio della sua permanenza a Milano e sul Chelsea, il club che lo ha lanciato nel calcio

La notizia di giornata è sicuramente il riscatto da parte del Milan di Fikayo Tomori. Paolo Maldini e Frederic Massara, nelle scorse settimane hanno provato ad abbassare i 28 milioni già accordati a gennaio quando il centrale si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il duo mercato rossonero, una volta capito che i Blues non era disposti a sfare sconti, hanno deciso di pagare quanto pattuito e assicurarsi il centrale inglese inspiegabilmente lasciato a casa da Southagate per Euro2020. Tomori, come si legge nel comunicato del club di via Aldo Rossi ha firmato un contratto fino al 2025: "AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025".

Tomori: "Rossonero dal primo giorno"

Fikayo Tomori è intervenuto sui suoi canali social per salutare e ringraziare il suo ex club ma anche per commentare la sua storia con il Milan.

SUL CHELSEA - "Wow, da dove comincio? Sono in questo club da quando avevo 8 anni, crescendo in tutte le squadre dell'academy. Un club che mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona. Ho vinto vari trofei nelle giovanili, ho fatto il mio debutto allo Stamford Bridge, ho avuto la chance di giocare in Premier League e in Champions League: tutte cose che sognavo da bambino. Tutto quello che posso dire è grazie. Grazie a tutto lo staff dell'academy che mi ha condotto sino a questo punto, a tutti i miei compagni, a tutti i tifosi e al Chelsea Football club. Mi mancherete tutti". Il post completo:

SUL MILAN - "SONO ROSSONERO! Dal giorno in cui sono arrivata a Milano, sono stata accolta a braccia aperte, e ora sono qui per restare! Sono pronto per questa nuova sfida con questo GRANDE club. Non vedo l'ora di vedervi presto tutti a San Siro.

FORZA MILAN!" Il post completo: