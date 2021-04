What’Z happening? – Il Milan preannuncia il rinnovo di Ibrahimovic?

Ecco l'indizio social

MILANO - Da quando Ibrahimovic è arrivato, o meglio tornato, al Milan il rullino di marcia della formazione rossonera è decisamente cambiato. Basti pensare quanto manchi il suo apporto alla formazione quando non lo svedese non è a disposizione di Stefano Pioli.

Lo svedese, autoproclamatosi a Dio di Milano, aveva firmato a gennaio 2020 un contratto semestrale con il club di via Aldo Rossi. L'obiettivo era quello di conquistarsi il rinnovo sul campo a suon di gol e così è stato. Ci ricordiamo tutti il volo in elicottero dello svedese, insieme al portiere del Milan e della Nazionale Gigio Donnarumma, per raggiungere l'estate scorsa Mino Raiola a Montecarlo. Era il 26 luglio dello scorso anno e alla fine arrivò la fumata bianca per la permanenza dell'ex PSG e Manchester United al Milan.