Milan, vittoria con la Lazio e la reazione social dei rossoneri

“Padroni dell’inferno… Conquistiamo il paradiso. Per voi che siete sempre con noi”. Davide Calabria invece ha un pensiero per i tifosi rossoneri, che ieri hanno accompagnato il pullman del Milan.

C’è anche il messaggio di Franck Kessie, rivolto ai suoi compagni di squadra. L’ivoriano ieri non è sceso in campo per squalifica: “Questa squadra non muore mai! Grandissimi ragazzi! “.