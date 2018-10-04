Il Milanista

AC Milan

Stade Rennais FC v AC Milan: Knockout Round Play-offs Second Leg - UEFA Europa League 2023/24

FOCUS - Il Milan può vincere l'Europa League?

R. I. Milanista

Ogni partita diventa sempre più difficile, e la costanza e la resilienza saranno fondamentali per superare gli ostacoli che si presenteranno

ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A

L'attacco del futuro

R. I. Milanista

Il Milan resta vigile sul mercato e continua a guardarsi intorno per il ruolo di attaccante.

AC Milan v Novara Calcio - Serie A

L'1 e il 2

R. I. Milanista

2021-2022 la prossima stagione, i precedenti

SSC Napoli v AC Milan - Serie A

Bakayoko: un possibile ritorno

R. I. Milanista

Il Milan starebbe provando a far tornare in rossonero Bakayoko.