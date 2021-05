Il Giornale – Il Milan non riscatterà Tonali

I rossoneri non sono più intenzionati a riscattare Tonali.

Sandro Tonali è stato uno degli investimenti della scorsa sessione estiva di calciomercato, nonché uno delle più importanti operazioni del Milan degli ultimi anni.

La notizia delle ultime ora data da Il Giornale ha a dir poco del clamoroso. Secondo la nota testata giornalistica infatti il Milan non eserciterà l'opzione di riscatto per Sandro Tonali, che tornerebbe quindi al Brescia.

Sembrava che il Milan non avesse mai avuto dubbi sul giovane calciatore, che nonostante non abbia mantenuto le aspettative era destinato a rimanere in quel di Milano.

IL PREZZO - Il Milan dovrebbe sborsare ben 25 milioni di Euro per completare l'operazione e per assicurarsi a titolo definitivo il calciatore classe 2000. Le prestazioni deludenti di quest'ultimo hanno però fatto riflettere la società rossonera, che non è più convinta del valore di Tonali.

LE PRESTAZIONI DELUDENTI - Sandro ha preso parte ad un totale di 25 partite in Serie A in questa stagione, di cui solo 17 da titolare. Nelle ultime uscite aveva perso varie posizioni nelle gerarchie del centrocampo rossonero, divenendo di fatto il quarto centrocampista della rosa. Stefano Pioli infatti ha quasi sempre preferito Meite al giovane prospetto rossonero.

Lo stesso mister però, nelle varie interviste, si è sempre detto soddisfatto dell'apporto di Sandro Tonali, il quale avrebbe dovuto semplicemente trovare un po' più di continuità.

Lo standard delle prestazioni di Tonali si è nettamente abbassato rispetto allo scorso anno. Alla sua prima stagione in Serie A fu infatti uno dei migliori giocatori del Brescia, pur non essendo riuscito nell'impresa di salvare i biancoblu.

Forse non è ancora pronto ad una grande piazza come quella del Milan. Si sa, giocare per i colori rossoneri richiede una capacità di saper gestire la pressione nettamente superiore a quella di altre squadre con status inferiori.

Non vi è ancora nulla di certo sul futuro di Tonali, ma sicuramente la società ha iniziato ad interrogarsi sulla validità del calciatore e le sensazioni sono meno positive rispetto a quelle di qualche settimana fa.