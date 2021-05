Ordine: “Credo che il Milan arriverà 5°”.

Il giornalista Franco Ordine si dice perplesso sul vero valore di Hakan Calhanoglu.

Redazione Il Milanista

Intervistato da Pressing, il giornalista Franco Ordine ha espresso la sua opinione dopo il cocente 0-0 del Milan contro il Cagliari.

Il giornalista si dice sorpreso: "Ora la squadra di Pioli rischia di rovinare il tutto, vanificando tutti gli sforzi fatti contro il Torino e la Juventus. In questo momento vedo il Milan al 5° posto, difficilmente riuscirà nell'impresa di vincere a Bergamo. Quella di ieri è la classica partita dove i campioni devono mettersi in mostra, e nessun giocatore rossonero, pur chiedendo ingaggi altissimi, è riuscito a farlo. Ad esempio Hakan Calhanoglu, che chiede 5 milioni l'anno, vale davvero tutti quei soldi?".

La domanda di Franco Ordine è quella che si pongono quasi tutti i tifosi rossoneri. Delusi dal pareggio in casa contro il Cagliari, che avrebbe riservato alla squadra di Pioli un posto in Champions League, i milanisti non sono convinti delle cifre richieste da alcuni giocatori in scadenza.

Uno di questi è Hakan Calhanoglu, il quale, come spesso gli accade, non è riuscito a guidare la squadra rossonera verso la vittoria finale. Le stagioni del turco sono sempre state molto altalenanti. Il giocatore con il numero 10 ha trovato la migliore forma solamente in poche occasioni da quando veste la maglia del Milan. Dopo un inizio difficile con i colori rossoneri, l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Milan aveva aiutato il Turco. Con l'approdo sulla panchina rossonera di Stefano Pioli sembrava aver trovato la quadra definitiva, ma partite come quella di ieri lasciano molti dubbi sul valore del fantasista rossonero.

In conclusione, Hakan Calhanoglu è o non è un top player? L'ingaggio richiesto sicuramente sì, ora però è chiamato ad un'eccellente prestazione in quel di Bergamo affinché possa guidare il Milan alla vittoria. Un risultato positivo potrebbe mettere la parola fine ad anni di mediocrità che hanno caratterizzato le ultime esperienze della squadra rossonera. Ora è giunto il momento di dimostrare, per evitare un'altra cocente delusione.