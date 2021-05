Milan: mai così male in casa nella sua storia.

Milan: mancano i tifosi. Mai così male in casa da quando esiste il campionato a 20 squadre. Serve la spinta di San Siro.

Secondo quanto riferito da Paolo Opta , statistical analyst del mondo del calcio, Il Milan non ha mai fatto così male in casa da quando esiste il campionato a venti squadre.

MANCANO I TIFOSI - Una delle giustificazioni da poter attribuire al disastroso rullino di marcia dell' AC Milan in casa è sicuramente la mancanza dei tifosi. Dopo il primo lockdown dello scorso anno, il campionato riprese senza pubblico sugli spalti. Molto probabilmente inizialmente quella situazione giovò ai ragazzi di Stefano Pioli, i quali non sentivano più la pressione di San Siro sulle spalle. Giocatori come Calabria e Kessie, entrambi molto giovani, trassero enormi benefici. Riuscendo a giocare più liberi e più serenamente sono riusciti a far emergere tutte le loro qualità, diventando ora dei perni fissi della squadra di Stefano Pioli. Dopo un primo momento in cui questa situazione ha portato vantaggi, bisogna però ora capire se non stia danneggiando la squadra rossonera.