FOCUS – Il Milan può vincere l’Europa League?

Redazione Il Milanista 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 12:13)

Il sorteggio dei quarti di finale dell'Europa League ha regalato agli appassionati del calcio italiano un confronto particolarmente avvincente: il Milan si troverà di fronte alla Roma, promettendo uno scontro dal sapore di derby italiano. Le date da segnare sul calendario sono l'11 e il 18 aprile, con il primo round che si terrà a San Siro.

Questo confronto non è nuovo nella stagione in corso. Già due volte le due squadre si sono affrontate sul terreno di gioco, con il Milan che ha saputo prevalere in entrambe le occasioni. La squadra rossonera ha dimostrato la sua superiorità vincendo all'andata per 2-1, replicando poi il successo con un netto 3-1 a gennaio di quest'anno. La Roma, d'altra parte, non riesce a sconfiggere il Milan addirittura dal 2019, un dato che potrebbe influenzare l'atteggiamento mentale delle due squadre in vista di questo importante doppio confronto.

Nonostante i trionfi in Champions League, l'Europa League manca ancora nella bacheca del Milan, rendendo questo trofeo un obiettivo molto ambito per il club. Le prestazioni convincenti offerte fino a questo momento suggeriscono che la squadra di Stefano Pioli possa veramente puntare alla vittoria finale. Dotati di un gioco solido e di una mentalità vincente, i rossoneri sembrano pronti per affrontare il grande palcoscenico europeo.

Tuttavia, il cammino verso la finale non sarà un'impresa facile. Il Milan dovrà dimostrare di essere all'altezza come già successo nelle sfide contro il Rennes e lo Slavia Praga, tenendo conto che il livello dell'avversario si è notevolmente innalzato con l'avanzare della competizione. Ogni partita diventa sempre più difficile, e la costanza e la resilienza saranno fondamentali per superare gli ostacoli che si presenteranno.

Con lo scudetto ormai sfumato e l'uscita dalla Coppa Italia, l'Europa League rappresenta un obiettivo cruciale per il Milan. Inoltre, il cammino della squadra sarà complicato anche dalla presenza di una Roma in grande forma. Dopo l'esonero di Mourinho, la squadra guidata da De Rossi ha dimostrato una grande coesione e determinazione, sia in campionato che in Europa, rendendo la sfida contro i giallorossi ancora più impegnativa.

Oltre allo scontro diretto con la Roma, il tabellone delle semifinali ha già delineato possibili avversari di spessore come Leverkusen e West Ham. Il Milan dovrà concentrarsi completamente sull'incontro con la Roma, consapevole che superare questo ostacolo è fondamentale per ambire a traguardi importanti. Al momento, i bookmaker tra cui Goldbet danno i rossoneri favoriti nel passaggio del turno rispetto ai giallorossi. L’operatore, però, ritiene che il Diavolo sia un gradino sotto rispetto a Liverpool e Leverkusen per la vittoria del titolo.

Se il Milan dovesse superare sia i quarti di finale che le semifinali (contro il Bayer), potrebbe infatti trovarsi di fronte ai Reds di Klopp in un emozionante rematch delle finali di Champions di Istanbul e Atene, un'occasione per riscattarsi e per scrivere una nuova pagina di gloria nella storia del calcio.

