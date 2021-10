Milan, la sfida di stasera è tra Brahim Diaz e Pessina

Questa sera per il match Atalanta Milan, andrà in scena lo scontro tra i due trequartisti, Matteo Pessina e Brahim Diaz, chi sarà il migliore

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta e il Milan si affronteranno per conquistare i tre punti in palio per la settima di campionato.

Tra i vari duelli che si svolgeranno sul campo da gioco, e che saranno fondamentali per l'esito della partita, spicca quello tra Brahim Diaz e Matteo Pessina, due atleti che stanno vivendo un avvio di stagione positivo.

Brahim Diaz

Il primo è un trequartista di grande abilità e con una spiccata tendenza al gol: sa infatti comportarsi da centravanti e oltre a lanciare i compagni è in grado di inserirsi perfettamente in aerea.

Malgrado la sua corporatura piuttosto minuta, Diaz è riuscito a imporsi più di una volta negli scontri grazie all'incredibile velocità che lo caratterizza.

Certo nei momenti in cui il gioco si fa particolarmente fisico, l'ex Real, può trovarsi in enorme difficoltà, ma è proprio la sua rapidità ad aver fatto finora la differenza, portandolo a siglare quattro reti, nelle varie competizioni, in questo avvio di stagione.

Proprio sulla velocità dovrà puntare Pioli questa sera, per far scorrere al meglio le trame di gioco del Milan. Indubbiamente i ritmi saranno altissimi a Bergamo, ma è proprio in queste situazioni che Diaz brilla di più.

Matteo Pessina

L'azzurro campione d'Europa è ormai un titolare praticamente insostituibile della Dea. Il suo ruolo di trequartista equilibratore si è affinato grazie all'esperienza in nazionale acquisendo una grande duttilità.

Il centrocampista ha trovato i suoi spazi durante l'assenza di Muriel, mettendo a disposizione tutto il suo bagaglio tecnico per i nerazzurri e adattandosi a un ruolo diverso dal suo.

Pessina arriva inoltre da un gol pesantissimo in Champions League, fatto che lo farà giungere motivato al massimo a questo incontro, importantissimo per entrambe le squadre. Sarà il campo a sentenziare chi dei due, questa sera, sarà il migliore.