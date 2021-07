Milan trova l’accordo con Celly e annuncia la nuova partnership

I rossoneri hanno trovato un accordo con il marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet

Il Milan non sbaglia un colpo. Dopo i tanti colpi fortunati sul fronte calciomercato , i rossoneri riescono a far bene anche nella campagna marketing, conquistando sempre nuovi sponsor . I diavoli hanno annunciato sul loro sito ufficiale una nuova partnership con Celly, che diventa l'Official Mobile Phone Accessories Partner del Club milanese.

Celly ha scelto il club meneghino per esordire nel mondo del calcio, scendendo in campo al fianco della società di Via Aldo Rossi per la prossima stagione. Con questo nuovo accordo la società di accessori telefonici potrà associare il proprio brand non solo ad uno dei Club di calcio più popolari in Italia e nel mondo, ma anche a una vera e propria eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.