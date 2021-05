90 minuti per decidere tutto. La corsa Champions è ancora apertissima.

La corsa Champions è apertissima. Si decide tutto alla fine, ma il Milan ha in mano il proprio destino.

SI DECIDE TUTTO ALLA FINE - Gli ultimi 90 minuti della stagione saranno decisivi. Sono 3 le squadre che combatteranno fino all'ultimo secondo per assicurarsi i due posti in Champions rimanenti.

Sabato scorso è arrivata la qualificazione matematica dell'Atalanta per il terzo anno consecutivo alla massima competizione europea. Nella prossima giornata si deciderà chi accompagnerà la Dea e l'Inter in Champions League.

LA COPPA ITALIA - Mercoledì sera è in programma anche la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Le due squadre potrebbero concentrare tutte le loro forze in questa partita. Soprattutto l'Atalanta, forte della già matematica qualificazione in Champions League, farà di tutto per vincere la finale, coronando così un'ennesima stagione fantastica.

Dopo quella partita qualcosa cambiò. Si incentivarono i contatti per far tornare Zlatan Ibrahimović in rossonero. Da quel momento la stagione del Milan si trasformò radicalmente. Nel girone di ritorno il Milan di Stefano Pioli ebbe un rullino di marcia con una media punti da scudetto, ma per colpa di un girone d'andata disastroso non riuscì nell'impresa di qualificarsi in Champions League.