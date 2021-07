ac.milan | I rossoneri rinnovano la partnership con Roinvesting

Il partener dei diavoli è una piattaforma tecnologica, che incoraggia i trader del mondo a vivere un’esperienza di trading eccezionale

"Il Milan e ROInvesting annunciano il rinnovo della partnership che ha visto la piattaforma di trading online entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali del Club nell'aprile 2020. Con questo rinnovo, il sodalizio tra i due brand continuerà per la terza stagione sportiva consecutiva ".

Il rinnovo della partnership arriva a coronamento di un anno ricco di successi per entrambe le società . Da un lato la prima squadra maschile e femminile dei diavoli ha raggiunto la qualificazione in Champions League, mentre dall'altro la base clienti della piattaforma online crescere rapidamente.

Oltre a collaborare per gli interessi dei privati, i due brand si muovono anche insieme nel sociale. I loro rapporto li vede impegnati in iniziative per la comunità a fianco di Fondazione Milan a sostegno del personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19.