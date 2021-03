Dicono di M…ilan – Le parole del primo marzo

MILANO – Il Milan nella serata di ieri ha battuto per 2 a 1 la Roma di Fonseca. Ecco le parole degli addetti ai lavori, commentatori e giocatori sui rossoneri.

Dicono di M…ilan – Le parole del 1° marzo

CRISTIAN ZACCARDO A SKY SPORT – “Più che mentale, il calo del Milan è fisiologico. Dopo 13 mesi di alto livello ci può stare un calo. La sconfitta con l’Inter ci può stare meno quella con lo Spezia. Nonostante il Coronavirus e altre defezioni il Milan è ancora lì. La partita di ieri è stata fondamentale per il Milan perché qualora non fosse andata bene ieri sarebbe stato un duro colpo. La squadra ha meritato la vittoria e ha dimostrato di essere forte“.

MANUEL BAIOCCHINI A SKY SPORT – “Al di là della panchina di Romagnoli, la prestazione di Tomori e Kjaer è stata molto positiva. In questo senso, quindi, potrebbero essere confermati per la gara con l’Udinese. Non mi sorprenderebbe se giocassero ancora. Romagnoli potrebbe andare incontro alla seconda panchina consecutiva ma i tanti impegni che arriveranno lo rivedranno sicuramente in campo”.

ANTONIO PAGANIN A TMW RADIO – “L’Inter è la squadra più forte, l’ho sempre detto. I valori stanno pian piano emergendo. L’Inter non ha neanche le coppe, Conte ha tutta la settimana per poter lavorare tranquillamente, non vedo come possa perderlo lo Scudetto. Il Milan tiene vivo un campionato che altrimenti sarebbe già morto. E la Juventus dico che farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Non ha un’identità precisa e si tiene a galla grazie alle prodezze di un fenomeno“.

ALESSANDRO BONAN A SKY SPORT – “Il Milan con Ibrahimovic ha assunto una dimensione caratteriale che gli mancava e ha dato grande consapevolezza. La vittoria con la Roma è stata una risposta di carattere straordinaria del Milan e quasi inaspettata dopo i recenti passi falsi“.

PAOLO DI CANIO A SKY SPORT – “Tomori per quello che sta facendo è un giocatore importante. L’atteggiamento e la concentrazione non sono casuali. In un’azione ha intercettato un passaggio di testa e l’ha mandata a 30 metri per recuperare la linea. Queste cose fanno respirare i compagni e ti danno la sensazione che puoi lasciarlo da solo nell’1 contro 1. Tomori sa leggere le situazioni e non interviene tanto per intervenire”.

FABIO CAPELLO A SKY SPORT – “Io come allenatore avrei sempre voluto un difensore veloce. Il Milan è stato costruito sulla difesa, tutti bravi davanti, ma la velocità di Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e anche lo stesso Mauro Tassotti, facendo il fuorigioco, avevano la capacità di recuperare. Avere un difensore veloce è una fortuna. Puoi giocare a 3 o a 4, puoi fare quello che vuoi. Il recupero nel primo tempo su Borja Mayoral è stato fantastico, senza commettere fallo“.

LUCA SERAFINI A TUTTI CONVOCATI – “In un anno il Milan ha costruito il futuro. Nella prossima sessione di mercato avrà bisogno di due innesti. I rossoneri hanno giocato per mesi in emergenza tra Covid e infortuni. Le difficoltà sono iniziate quando sono rientrati tutti“.

MASSIMO CHIESA A CALCIOMERCATO.COM – “Gara difficile, con diversi episodi spigolosi. Al 39’ Fazio a contatto con Calabria che va giù sulla linea dell’area. Per Guida ha toccato il pallone, ma il Var Irrati lo richiama e fa bene: il pestone è netto ed evidente, il rigore in favore del Milan corretto. Per la dinamica dell’azione, Guida si sarebbe dovuto porre il dubbio anche senza l’intervento del Var – ha detto a calciomercato.com -. All’80’ contatto Mikhitaryan-Theo: per il direttore di gara è fallo di attacco del giallorosso che però reclama un rigore e protesta prendendo un giallo. Troppo leggero il tocco dell’armeno, non falloso l’intervento di Theo: Guida doveva lasciar proseguire il gioco. Poco dopo, giusto lasciare proseguire sul contatto Karsdorp-Leao: troppo lieve per essere da calcio di rigore”.

ALESSIO TACCHINARDI A PRESSING – “Ho visto un ottimo Milan, in un momento delicato e con pressione dopo la vittoria importante dell’Inter. Grande personalità, ha dimostrato di non essere Ibra-dipendente ed è ancora in lotta per lo scudetto. Avesse perso sarebbe stata una mazzata definitiva”.

MATTEO MARANI A SKY SPORT – “Dopo questo brutto momento, il Milan ha reagito. Era una prova importante questa contro la Roma perché si rischiava lo sfascio. L’ambiente rossonero è sano”.

ALEXIS SAELEMAEKERS SU INSTAGRAM – “Che squadra!“. Il post completo: