Europa League, le probabili formazioni di Napoli-Real Sociedad
Fischio d'inizio ore 18.55
Fischio d'inizio ore 18.55
Calcio d'inizio alle 21
Fischio d'inizio alle 21
Questa sera va in scena il penultimo turno dei gironi di Europa League
Ecco le sfide che inizieranno alle ore 21
Il programma completo
Il probabile undici di Fonseca
Fischio d'inizio alle 21
Il programma
Ecco tutte le sfide che si disputeranno alle 19
Napoli battuto 1-0 in casa. Gli uomini di Fonseca ribaltano lo Young Boys e vincono 2-1.
Le scelte di Slot e Gattuso
Ecco tutte le squadre che scenderanno in campo questa sera alle 21
Il tabellone
Parla l'ex tecnico rossonero, oggi sulla panchina partenopea
Si è concluso il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League. Ecco quali sono le avversarie di Roma e Napoli, in campo europeo
La decisione
Fischio d'inizio ore 21
Calcio d'inizio alle 21
Fischio d'inizio alle 21.
Due partite in programma. Calcio d'inizio alle 21.
Vanno in scena i quarti di finale
Ecco gli accoppiamenti dei preliminari, che si svolgeranno il 20 agosto. Il Milan inizierà invece la sua avventura a partire dal secondo turno.
Si inizia alle 18.55
Sarà la Germania ad ospitare l'ultima fase della competizione
Due le italiane in gioco
Ecco tutte le partite che si disputeranno
Due le italiane in gioco
Il simpatico siparietto con protagonista il secondo portiere del Chelsea
Il commento del tecnico tedesco