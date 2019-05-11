Il Milanista

Europa League

Sorteggi Europa League

Europa League - I gironi di Napoli e Roma

R. I. Milanista

Si è concluso il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League. Ecco quali sono le avversarie di Roma e Napoli, in campo europeo

Il Trofeo dell'Europa League

Europa League: il sorteggio dei preliminari

R. I. Milanista

Ecco gli accoppiamenti dei preliminari, che si svolgeranno il 20 agosto. Il Milan inizierà invece la sua avventura a partire dal secondo turno.