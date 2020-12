Europa League, le probabili formazioni di Napoli-Real Sociedad

MILANO – Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli si prepara a ricevere la Real Sociedad, nell’ultima giornata del Gruppo F d’Europa League. I padroni di casa, al comando della classifica con 10 punti, hanno bisogno di almeno un pareggio per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale, in quanto sia la squadra spagnola che l’AZ Alkmaar distano soltanto due lunghezze. Un Girone, dunque, ancora molto aperto, sia per il primo che per il secondo posto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Manolas, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; William José, Isak. Allenatore: Alguacil.

A disposizione: Ayesa, Zaldua, Sagnan, Gorosabel, Aihen, De Zarate, Januzai, Merquelanz, Lopez, Zubimendi, Bautista. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<