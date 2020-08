Europa League, si chiudono questa sera i quarti di finale

MILANO – Ieri sera l’Inter e il Manchester United si sono qualificate per le semifinali di Europa League, eliminando rispettivamente Bayer Leverkusen e Copenhagen. Questa sera andranno in scena le due partite mancanti per chiudere i quarti di finale: Shakhtar Donetsk-Basilea e Wolverhampton-Siviglia. Di seguito le probabili formazioni.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Marcos Antônio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Luis Castro.

BASILEA (4-2-3-1): Nikolic, Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Xhaka; Stocker, Campo, Pululu; Cabral. All.: Koller.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Ruben Neves, Vinagre; Traoré, Jimenez, Diogo Jota. ALL.: Nuno.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Munir. ALL.: J.Lopetegui.

