Europa League, le probabili formazioni di Inter-Shakhtar

MILANO – Questa sera in Germania andrà in scena la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk: chi uscirà vincitore otterrà il biglietto per la finalissima contro il Siviglia, in programma venerdì. Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

SHAKHTAR (4-2-3-1) – Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Maviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro.

